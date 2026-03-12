إعلان

مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

كتب : مصراوي

08:54 م 12/03/2026

المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول لشخص يطلق أعيرة نارية من أعلى سطح أحد العقارات بأسوان.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عنصر جنائى خطر محكوم عليه بالسجن المشدد فى جنايات "مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

وتبين ارتكابه الواقعة بتاريخ 18 فبراير الماضى خلال مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه لخلافات حول الجيرة بينهما دون حدوث إصابات آنذاك.

تبادل إطلاق نار

بتقنين الإجراءات استهدفت الشرطة المتهم بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه وعثر بحوزته على بندقيتين آليتين وثالثة خرطوش و8 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – شابو".

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق نار الشرطة قنا أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
أخبار وتقارير

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
شئون عربية و دولية

عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
دعاء ليلة القدر.. الجمعة 23 رمضان: اللهم اجعلنا من العتقاء من النار والفائزين
جنة الصائم

دعاء ليلة القدر.. الجمعة 23 رمضان: اللهم اجعلنا من العتقاء من النار والفائزين
حضور مميز- روجينا تخطف الأنظار في الحلقة 23 من رامز ليفل الوحش
رمضان ستايل

حضور مميز- روجينا تخطف الأنظار في الحلقة 23 من رامز ليفل الوحش
ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
أخبار المحافظات

ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا