كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول لشخص يطلق أعيرة نارية من أعلى سطح أحد العقارات بأسوان.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عنصر جنائى خطر محكوم عليه بالسجن المشدد فى جنايات "مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

وتبين ارتكابه الواقعة بتاريخ 18 فبراير الماضى خلال مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه لخلافات حول الجيرة بينهما دون حدوث إصابات آنذاك.

تبادل إطلاق نار

بتقنين الإجراءات استهدفت الشرطة المتهم بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه وعثر بحوزته على بندقيتين آليتين وثالثة خرطوش و8 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – شابو".

