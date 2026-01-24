أسدلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم السبت، الستار على استئناف رمضان صبحي والطالب "يوسف" في واقعة تزوير امتحانات معهد الفراعنة، وقضت بتأييد حبسهما لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

ظهور رمضان صبحي داخل القفص

وظهر رمضان صبحي داخل قفص الاتهام مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء، حيث أنكر التهمة الموجهة إليه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وأمر القاضي بإخراجه من قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

مرافعة الدفاع

قال المحامي شادي البرقوقي، دفاع رمضان صبحي، خلال مرافعته أمام محكمة مستأنف جنايات الجيزة، إن الواقعة "اتخذت مسارًا يفوق حجمها"، مؤكدًا أن أروقة النيابة تمتلئ بقضايا تزوير تُحفظ فيها التحقيقات، لكن الشهرة جعلت القضية تتصدر المشهد.

وأضاف أن اللاعب لا يعرف سوى الملعب والاهتمام بتدريبه، واستمر في عمله بشكل طبيعي، إلى أن ظهرت حاجة ماسة لإثبات قيده في أحد المعاهد ليستكمل مسيرته الكروية ويتمكن من السفر مع فريقه، بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية.

وأوضح أن رمضان صبحي لجأ إلى المتهم الرابع الهارب، الذي باشر منفردًا استصدار إثبات القيد، مؤكدًا أن الغاية لم تكن الحصول على شهادة تعليمية، وإنما إثبات القيد فقط.

وطالب الدفاع ببراءة موكله تأسيسًا على انتفاء القصد الجنائي، واحتياطيًا بتخفيف الحكم ووقف التنفيذ، كما دفع ببطلان أقوال الشهود والخطأ في ركن الإسناد بأمر الإحالة.

حديث رمضان صبحي أمام المحكمة

ووجه رئيس المحكمة سؤالًا إلى رمضان صبحي قائلًا: "انت خدت إعفاء ليه يا رمضان من الجيش؟"

ورد اللاعب: "أنا خدت الإعفاء بسبب إن معايا إقامة بالخارج، وقتها كان ينفع آخد الإعفاء مقابل مبلغ بالدولار. وبأذنك يا ريس، والله العظيم أنا ما أعرفش حاجة عن الموضوع ده، أنا كنت عايز أفضل مقيد بالمعهد لحد ما أروح وأنتظم".

الحكم النهائي

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وتأييد الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي سنة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

تفاصيل القضية

وتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد المعاهد، وبمواجهته اعترف بحصوله على مقابل مادي من اللاعب نظير دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ إن الواقعة تم اكتشافها خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع إدارة المعهد إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

اقرأ أيضا:

شريف إكرامي يساند رمضان صبحي في أولى جلسات الاستئناف على حكم الحبس

مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء.. بدء استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه عامًا بتهمة التزوير

دفاع المتهم الأول بقضية رمضان صبحي يدفع ببطلان أقوال الشهود

دفاع رمضان صبحي: القضية اتخذت مسارًا يفوق حجمها واللاعب تم حبسه ضريبة الشهرة

أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء | صور

رمضان صبحي ينفي التزوير أمام المحكمة: كنت أريد البقاء مقيدًا بالمعهد فقط

دفاع رمضان صبحي يطالب بالبراءة: اللاعب لم يعرف شيئًا عن الواقعة