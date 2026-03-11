إعلان

عقارات وسيارات.. كيف غسل 5 عناصر جنائية 150 مليون جنيه من المخدرات؟

كتب : علاء عمران

04:01 م 11/03/2026

مبلغ مالي - أرشيفية

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بـ الصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، في محاولة لإخفاء ثرواتهم الناتجة عن النشاط الإجرامي.

الصبغة الشرعية


وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون بنحو 150 مليون جنيه تقريباً، حيث سعوا من خلال تلك الممتلكات إلى إضفاء الصبغة الشرعية على حصيلة تجارة المواد المخدرة، وتم حصر ورصد تلك الممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في إطار استمرار مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية بمختلف المحافظات.

وزارة الداخلية غسل الأموال تجارة المخدرات الأنشطة التجارية قطاع مكافحة المخدرات

