إعلان

ضبط صانعتي محتوى بسبب مقاطع راقصة مثيرة للجدل

كتب : مصراوي

12:18 ص 11/03/2026

صانعتا محتوى تبثان مقاطع فيديو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعتى محتوى مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصهما بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وبحوزتهما 5 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

بمواجهتهما اعترفتا بنشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديوهات راقصة مقاطع فاضحة بلوجر صانعة محتوى التجمع الخامس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اختلاف المطالع.. داعية: مستحيل ليلة القدر تيجي مرتين في الشهر
جنة الصائم

بعد اختلاف المطالع.. داعية: مستحيل ليلة القدر تيجي مرتين في الشهر
زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
أخبار وتقارير

زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
ترامب ينفي تقارير عن زرع ألغام إيرانية في مضيق هرمز.. ويهدد بسيناريو فنزويلا
شئون عربية و دولية

ترامب ينفي تقارير عن زرع ألغام إيرانية في مضيق هرمز.. ويهدد بسيناريو فنزويلا
"قتله وعاش مع جثته شهرين".. حكاية "حُمص" مع أسير الآيس في منزل أطفيح (قصة)
حوادث وقضايا

"قتله وعاش مع جثته شهرين".. حكاية "حُمص" مع أسير الآيس في منزل أطفيح (قصة)
"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد