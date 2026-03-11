صانعتا محتوى تبثان مقاطع فيديو

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعتى محتوى مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصهما بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وبحوزتهما 5 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

بمواجهتهما اعترفتا بنشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

