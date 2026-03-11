قال السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي جراهام، إن الولايات المتحدة أصبحت "قريبة" من تحقيق أهدافها العسكرية في إيران، لكنه أوضح أن الحرب لن يُنظر إليها على أنها نجاح كامل، محذرًا في الوقت نفسه من احتمال تنفيذ عمليات مستقبلية إذا استمر القائد الجديد في السلطة.

وفي حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء، قال جراهام إن الهدف العسكري المتمثل في سحق النظام الإيراني قد يتحقق خلال أسابيع، وهي تصريحات تأتي في وقت ألمح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن نهاية الحرب قد تكون قريبة، من دون أن يوضح بشكل كامل ما هو الهدف النهائي منها.

وقال جراهام: "لن نقوم باحتلال المكان"، في إشارة إلى إيران، مضيفًا: "لا أمانع العمل مع الناس من أجل إنشاء نظام جديد، وهذا الأمر يعود إليهم. لكن النقطة هي أن من سيأتي بعد ذلك لا يمكنه أن يفعل ما كان يفعله آية الله، أي بناء الأسلحة وبناء الأسلحة النووية، وأفضل طريقة لضمان ذلك هي وجود شخص يرفض هذه الفكرة".

وكان السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا قد أعرب بوضوح عن عدم رضاه عن قرار إيران اختيار مجبتى خامنئي خليفةً لوالده كمرشد أعلى.

وقال ترامب للصحفيين في فلوريدا يوم الإثنين، إنه سيكون "غير مناسب" القول إن خامنئي الابن هدف للهجوم، لكنه أعرب عن خيبة أمله من اختيار إيران.

وأضاف جراهام أنه من المهم "ترك الشعب يقرر نوع النظام الذي يريده في إيران"، مؤكدًا ثقته بأن الإيرانيين "إذا أُعطوا خيارًا، فسيرفضون نجل آية الله".