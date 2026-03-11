أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن نحو 140 من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية أُصيبوا خلال الأيام العشرة الأولى من عملية "الغضب الملحمي"، في إطار العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران.

وأوضح المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون، في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن الغالبية العظمى من الإصابات كانت طفيفة، مشيرًا إلى أن 108 من أفراد الخدمة تمكنوا بالفعل من العودة إلى أداء مهامهم العسكرية.

وأضاف أن ثمانية جنود لا يزالون مصنفين ضمن الإصابات الخطيرة ويتلقون أعلى مستويات الرعاية الطبية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد أسفرت الضربات الانتقامية الإيرانية منذ بداية الهجوم المشترك في 28 فبراير عن مقتل ما لا يقل عن سبعة من أفراد الخدمة الأمريكية.

وكان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قد توجه برفقة عدد من كبار مسؤولي إدارته إلى ولاية ديلاوير يوم السبت لمتابعة مراسم استقبال جثامين أول ستة جنود قُتلوا خلال العمليات.

وفي تطور آخر، التقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بعائلة الجندي السابع الذي قُتل، وذلك أثناء وصول نعشه الملفوف بالعلم الأمريكي إلى الأراضي الأمريكية.