إعلان

واشنطن تعلن إصابة نحو 140 جنديًا أمريكيًا منذ بدء الحرب على إيران

كتب : محمد أبو بكر

01:49 ص 11/03/2026

سلاح الجو الامريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن نحو 140 من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية أُصيبوا خلال الأيام العشرة الأولى من عملية "الغضب الملحمي"، في إطار العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران.

وأوضح المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون، في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن الغالبية العظمى من الإصابات كانت طفيفة، مشيرًا إلى أن 108 من أفراد الخدمة تمكنوا بالفعل من العودة إلى أداء مهامهم العسكرية.

وأضاف أن ثمانية جنود لا يزالون مصنفين ضمن الإصابات الخطيرة ويتلقون أعلى مستويات الرعاية الطبية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد أسفرت الضربات الانتقامية الإيرانية منذ بداية الهجوم المشترك في 28 فبراير عن مقتل ما لا يقل عن سبعة من أفراد الخدمة الأمريكية.

وكان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قد توجه برفقة عدد من كبار مسؤولي إدارته إلى ولاية ديلاوير يوم السبت لمتابعة مراسم استقبال جثامين أول ستة جنود قُتلوا خلال العمليات.

وفي تطور آخر، التقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بعائلة الجندي السابع الذي قُتل، وذلك أثناء وصول نعشه الملفوف بالعلم الأمريكي إلى الأراضي الأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
سفرة رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
هاني توفيق يوجه عبر مصراوي توصيات عاجلة للحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران
اقتصاد

هاني توفيق يوجه عبر مصراوي توصيات عاجلة للحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران
"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
رياضة محلية

"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
أخبار وتقارير

زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان
دراما و تليفزيون

ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد