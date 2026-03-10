أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة الإقليمية الحالية الناجمة عن التصعيد بين إيران وأمريكا تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة على المستوى الوطني، مشددًا على ضرورة التحضير لمختلف السيناريوهات الاقتصادية والسياسية لتخفيف أثر الصدمات على المواطنين والأسواق. وأضاف أن مصر بحاجة إلى إدارة الأزمة بشفافية ومسؤولية لضمان استقرار الاقتصاد والحماية الاجتماعية.

وأوضح توفيق خلال استضافته ببرنامج "صد رد" على موقع مصراوي، أن أولى خطوات مواجهة الأزمة تتمثل في تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لإدارة الأزمة على أعلى مستوى، على أن تكون مهمتها دراسة السيناريوهات المحتملة، وضع خطط للتعامل معها، والمصارحة مع الشعب بالحقائق بشكل مباشر لضمان الوعي الجماعي والاستعداد للمراحل المقبلة. وأكد أن غياب هذه اللجنة سيؤدي إلى ضياع الفرص في التخفيف من تأثير الصدمات على المواطنين والاقتصاد.

حماية المواطنين البسطاء

وأشار توفيق إلى أن الموارد الحالية للدولة يجب أن تركز على حماية الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدًا أن حوالي 70% من المصريين يعيشون تحت أو حول خط الفقر، أي بأقل من دولارين يوميًا، ويجب ضمان توفير أساسيات الحياة لهم مثل الغذاء والمياه والخدمات الصحية الأساسية قبل أي إنفاق على مشروعات غير عاجلة أو رفاهيات.

ووجه توفيق نصيحة للمواطنين القادرين اقتصاديًا قائلاً: "ليس الوقت للرفاهيات أو شراء سيارات جديدة أو السفر للفسحة"، مؤكدًا على أهمية الاحتفاظ بالسيولة والتركيز على الإنفاق على الاحتياجات الأساسية فقط، حتى تتضح معالم الأزمة والتطورات في أسعار الطاقة والأسواق العالمية.

وقف المشاريع غير الضرورية

انتقد توفيق مشروع طلب تمويل جديد بقيمة 26 مليار جنيه لمشروعات مثل المونوريل أو الأبراج الأيقونية، مؤكدًا أن الأولوية الآن يجب أن تكون للمشروعات الضرورية والأساسية.

وأوضح أن توجيه الأموال للرفاهيات أو المشاريع غير الملحة في هذه المرحلة يمثل عبئًا إضافيًا على المالية العامة ويبعد الموارد عن مواجهة الأزمات الطارئة.

الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة"

