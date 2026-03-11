أصدر حزب الله بيانًا أعلن فيه تنفيذ هجوم مدفعي استهدف تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا، وذلك ردًا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الذي طال عددًا من المدن والبلدات اللبنانية.

وأكد أن العملية جاءت ردًا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عشرات المناطق في لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأوضح حزب الله، أن مقاتلي المقاومة الإسلامية نفذوا الهجوم عند الساعة 16:18 من مساء أمس الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، حيث جرى استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في موقع مركبا المستحدث باستخدام قذائف المدفعية.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على الضربات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما وصفها بالمقاومة مستمرة في مواجهة الهجمات.