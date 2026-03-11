إعلان

حزب الله يستهدف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا بقذائف المدفعية

كتب : محمد أبو بكر

01:41 ص 11/03/2026

حزب الله

أصدر حزب الله بيانًا أعلن فيه تنفيذ هجوم مدفعي استهدف تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا، وذلك ردًا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الذي طال عددًا من المدن والبلدات اللبنانية.

وأكد أن العملية جاءت ردًا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عشرات المناطق في لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأوضح حزب الله، أن مقاتلي المقاومة الإسلامية نفذوا الهجوم عند الساعة 16:18 من مساء أمس الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، حيث جرى استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في موقع مركبا المستحدث باستخدام قذائف المدفعية.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على الضربات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما وصفها بالمقاومة مستمرة في مواجهة الهجمات.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

