كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يستقلون دراجات نارية أثناء إضرامهم النيران بأحد المحال التجارية بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 فبراير الماضي تلقى قسم شرطة أول المحلة بلاغًا من مالك محل مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بعد قيامهم بإضرام النيران في محله.

وأوضح البلاغ أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده سريعًا دون وقوع أي إصابات. وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم خمسة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – ويقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، كما تم ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين في تنفيذ الجريمة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بتحريض من شخص آخر محبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا، وذلك بسبب قيام صاحب المحل بإساءة معاملة إحدى العاملات بالمحل، والتي تربطها علاقة صداقة بالمحرّض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.