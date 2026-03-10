إعلان

انتقامًا لصديقة.. حريق محل في المحلة يكشف خطة تحريض من داخل السجن

كتب : مصراوي

10:41 م 10/03/2026

مرتكبو الواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يستقلون دراجات نارية أثناء إضرامهم النيران بأحد المحال التجارية بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 فبراير الماضي تلقى قسم شرطة أول المحلة بلاغًا من مالك محل مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بعد قيامهم بإضرام النيران في محله.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

وأوضح البلاغ أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده سريعًا دون وقوع أي إصابات. وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم خمسة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – ويقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، كما تم ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين في تنفيذ الجريمة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بتحريض من شخص آخر محبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا، وذلك بسبب قيام صاحب المحل بإساءة معاملة إحدى العاملات بالمحل، والتي تربطها علاقة صداقة بالمحرّض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتقدام خطة من داخل السجن فيديو المحلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
حقيقة فيديو محسوبية أسطوانات البوتاجاز في البحيرة
حوادث وقضايا

حقيقة فيديو محسوبية أسطوانات البوتاجاز في البحيرة
"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
رياضة محلية

"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
"أنا وجيلي اتعلمنا على إيديها".. شريف الدسوقي يشيد بأداء عارفة عبد الرسول
دراما و تليفزيون

"أنا وجيلي اتعلمنا على إيديها".. شريف الدسوقي يشيد بأداء عارفة عبد الرسول
القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
رمضان ستايل

القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد