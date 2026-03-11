إعلان

القبض على لصوص الهواتف بالإسكندرية

كتب : مصراوي

12:53 ص 11/03/2026

لصان تخصصا في سرقة الهواتف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بمحاولة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بأسلوب الخطف حال سيرها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بأحد الشوارع بالمنطقة محل سكنها قام أحد الأشخاص يستقل مركبة "توك توك" بالشروع فى سرقة هاتفها المحمول أثناء تحدثها به وسقوطها أرضا دون حدوث إصابات، ولم يتمكن الأخير من سرقة الهاتف.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك التوك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها ومرافقه (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة) وبمواجهتهما اعترفا برتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة الهواتف لصوص لصوص الهواتف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحسابات الفلكية تكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر
أخبار وتقارير

الحسابات الفلكية تكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر
زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
أخبار وتقارير

زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
هاني توفيق يوجه عبر مصراوي توصيات عاجلة للحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران
اقتصاد

هاني توفيق يوجه عبر مصراوي توصيات عاجلة للحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران
"قتله وعاش مع جثته شهرين".. حكاية "حُمص" مع أسير الآيس في منزل أطفيح (قصة)
حوادث وقضايا

"قتله وعاش مع جثته شهرين".. حكاية "حُمص" مع أسير الآيس في منزل أطفيح (قصة)
ترامب ينفي تقارير عن زرع ألغام إيرانية في مضيق هرمز.. ويهدد بسيناريو فنزويلا
شئون عربية و دولية

ترامب ينفي تقارير عن زرع ألغام إيرانية في مضيق هرمز.. ويهدد بسيناريو فنزويلا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد