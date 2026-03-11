كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بمحاولة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بأسلوب الخطف حال سيرها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بأحد الشوارع بالمنطقة محل سكنها قام أحد الأشخاص يستقل مركبة "توك توك" بالشروع فى سرقة هاتفها المحمول أثناء تحدثها به وسقوطها أرضا دون حدوث إصابات، ولم يتمكن الأخير من سرقة الهاتف.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك التوك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها ومرافقه (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة) وبمواجهتهما اعترفا برتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.