إعلان

هيئة بحرية: استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز

كتب : مصراوي

09:23 ص 11/03/2026

استهداف سفينة شحن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء، تعرض سفينة شحن لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز واندلاع حريق فيها.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن السفينة التي استهدفت بمضيق هرمز طلبت المساعدة والطاقم يخليها.

كانت الهيئة أفادت بتضرر سفينة حاويات جراء مقذوف يشتبه بأنه أصابها على بعد 25 ميلا بحريا شمال غرب رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استهداف سفينة شحن سفينة شحن بريطانيا الإمارات مقذوف قرب الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول
القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
رمضان ستايل

القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
مفاضلة بين ثلاثي الزمالك لتعويض إيقاف شحاتة في مواجهة إنبي
رياضة محلية

مفاضلة بين ثلاثي الزمالك لتعويض إيقاف شحاتة في مواجهة إنبي
ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان
دراما و تليفزيون

ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان
"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد