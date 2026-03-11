إعلان

المقاومة الإسلامية: نفذنا 31 عملية قصف على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة

كتب : مصراوي

09:20 ص 11/03/2026

المقاومة الإسلامية في العراق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأربعاء، أنها نفذت 31 عملية قصف خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة.

وجاء في بيان المقاومة العراقية: "نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إحدى وثلاثين عملية، بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة".

وأضاف: "بذلك يصبح مجموع العمليات خلال الـ12 يومًا 291 عملية، أسفرت عن مقتل 13 أمريكيًا وإصابة العشرات منهم بينهم إصابات بالغة".

وأشارت المقاومة الإسلامية في العراق إلى أنها ستنشر التفاصيل لاحقا.

وتعليقا على استهداف قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقاعدة الشهيد علي فليح الجوية، أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيان استنكرت فيه بأشد العبارات، العمليات العدائية المتكررة التي استهدفت قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقاعدة الشهيد علي فليح الجوية، عبر هجمات شُنت بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأضافت: "هذه القواعد الجوية هي سيادية وعراقية خالصة، تخضع بالكامل لسلطة الدولة والقانون، ولا يتواجد فيها أي تمثيل لقوات أجنبية بمختلف مسمياتها، وتضم هذه القواعد أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية العراقية، وضباط ومنتسبي الجيش العراقي الباسل الذين يسهرون على أمن الوطن".

وتابعت أنه "بالرغم من نجاح منظوماتنا الدفاعية وقواتنا الأمنية البطلة في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة وإحباط أهدافها، إلا أننا نؤكد أن وزارة الدفاع لن تقف موقف المتفرج ، بل ستتصدى بحزم وتلاحق قضائياً وميدانياً كل الجهات المتورطة التي تسول لها نفسها المساس بأمن المنشآت الحيوية واستقرار البلاد".

وشددت على أن "المساس بهذه القواعد هو استهداف مباشر لمقدرات الشعب العراقي وقوته العسكرية"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المقاومة الإسلامية في العراق العراق استهداف مكتب المقاومة الإسلامية في العراق إيران أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول
القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
رمضان ستايل

القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
مفاضلة بين ثلاثي الزمالك لتعويض إيقاف شحاتة في مواجهة إنبي
رياضة محلية

مفاضلة بين ثلاثي الزمالك لتعويض إيقاف شحاتة في مواجهة إنبي
ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان
دراما و تليفزيون

ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان
"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد