أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأربعاء، أنها نفذت 31 عملية قصف خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة.

وجاء في بيان المقاومة العراقية: "نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إحدى وثلاثين عملية، بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة".

وأضاف: "بذلك يصبح مجموع العمليات خلال الـ12 يومًا 291 عملية، أسفرت عن مقتل 13 أمريكيًا وإصابة العشرات منهم بينهم إصابات بالغة".

وأشارت المقاومة الإسلامية في العراق إلى أنها ستنشر التفاصيل لاحقا.

وتعليقا على استهداف قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقاعدة الشهيد علي فليح الجوية، أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيان استنكرت فيه بأشد العبارات، العمليات العدائية المتكررة التي استهدفت قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقاعدة الشهيد علي فليح الجوية، عبر هجمات شُنت بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأضافت: "هذه القواعد الجوية هي سيادية وعراقية خالصة، تخضع بالكامل لسلطة الدولة والقانون، ولا يتواجد فيها أي تمثيل لقوات أجنبية بمختلف مسمياتها، وتضم هذه القواعد أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية العراقية، وضباط ومنتسبي الجيش العراقي الباسل الذين يسهرون على أمن الوطن".

وتابعت أنه "بالرغم من نجاح منظوماتنا الدفاعية وقواتنا الأمنية البطلة في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة وإحباط أهدافها، إلا أننا نؤكد أن وزارة الدفاع لن تقف موقف المتفرج ، بل ستتصدى بحزم وتلاحق قضائياً وميدانياً كل الجهات المتورطة التي تسول لها نفسها المساس بأمن المنشآت الحيوية واستقرار البلاد".

وشددت على أن "المساس بهذه القواعد هو استهداف مباشر لمقدرات الشعب العراقي وقوته العسكرية"، وفقا لروسيا اليوم.