‏وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم صاروخي على البلاد

كتب : مصراوي

09:22 ص 11/03/2026

أعلنت ‏وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي على البلاد.

قالت تقارير إعلامية، إن القوات المسلحة القطرية تتصدى لأهداف في سماء الدوحة، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة.

كانت وزارة الداخلية القطرية دعت مواطنيها إلى ضرورة الابتعاد عن الشظايا وعدم لمسها، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن التعامل معها بشكل مباشر بعد الحوادث أو الانفجارات.

وبينت الوزارة في بيان، أن الشظايا غالبا ما تكون غير منتظمة وحادة الأطراف، الأمر الذي قد يؤدي إلى جروح عميقة أو نزيف عند لمسها أو تحريكها.

أشارت إلى أن هناك احتمال وجود أجزاء غير منفجرة، إذ قد تكون الشظايا في بعض الحالات جزءا من مخلفات لم تنفجر بالكامل، وقد يؤدي تحريكها إلى انفجار أو تفاعل مفاجئ، وفقا لروسيا اليوم.

