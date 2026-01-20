إعلان

أولى جلسات استئناف الفنان فادي خفاجة بعد حكم الحبس 6 أشهر (تفاصيل)

كتب : مصراوي

10:14 ص 20/01/2026

الفنان فادي خفاجة

تنظر محكمة الاستئناف المختصة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر، في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد.

وكان دفاع فادي خفاجة قد تقدم باستئناف على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل.

وسبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة فادي خفاجة بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بعد إدانته باستخدام عبارات وُصفت بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، عبر مقاطع مصورة ومنشورات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كل من الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد قد تقدما ببلاغين إلى مديرية أمن الجيزة، أرفقا بهما مقاطع مصورة ومنشورات قالا إنها تضمنت عبارات مسيئة وتشهيرًا متعمدًا بحقهما، لتباشر النيابة العامة التحقيقات التي انتهت إلى قرار إحالة المتهم للمحكمة الاقتصادية.

الفنان فادي خفاجة الفنان مجدي كامل سبّ وقذف

