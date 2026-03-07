إعلان

انطلاق الصالون الثقافي لنوادي الأدب بالقاهرة لتعزيز الوعي.. اليوم

كتب : محمد لطفي

07:00 ص 07/03/2026

الهيئة العامة لقصور الثقافة

يشهد قصر ثقافة المطرية، في الثامنة مساء اليوم السبت، انطلاق فعاليات الصالون الثقافي لنوادي الأدب بفرع ثقافة القاهرة تحت عنوان "تعزيز الوعي وقيم المواطنة"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنشيط الصالونات الثقافية وإثراء الحركة الأدبية والفكرية وزيادة الوعي الثقافي.

ينفذ الصالون الثقافي تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ويقام من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي.

ويتضمن برنامج الصالون خمس لقاءات ثقافية تقام بعدد من المواقع الثقافية بالقاهرة، حيث تبدأ أولى الفعاليات من خلال ندوة تديرها الشاعرة إلهام عفيفي رئيس نادي أدب المطرية، ويشارك فيها الشيخ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ.

وتتواصل الفعاليات يوم الاثنين 19 رمضان بعقد لقاءين؛ الأول بقصر ثقافة عين حلوان ويديره الشاعر هاني النجار رئيس نادي أدب عين حلوان، بمشاركة الشيخ عبد الرحمن جمعة السيد شلش، بينما يقام اللقاء الثاني بمركز شباب الأندلس بالمرج ويديره الشاعر محمد فوزي أبو شادي رئيس نادي أدب المرج، بمشاركة الشيخ محمود إمام عبد الجواد.

وفي يوم 20 رمضان يستضيف قصر ثقافة حلوان اللقاء الرابع للصالون الثقافي، ويديره الشاعر خالد هلال رئيس نادي أدب حلوان، بمشاركة الشيخ السعيد مسعد السعيد.

وتختتم فعاليات الصالون يوم 27 رمضان بقصر ثقافة مصر الجديدة من خلال لقاء يديره الشرقاوي حافظ رئيس نادي أدب مصر الجديدة، بمشاركة الشيخ عبد الفتاح محمد أحمد مختار.

