إعلان

فيديو مثير.. عاطل يسرق حقيبة سيدة مسنة بالقليوبية والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

02:00 م 19/01/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورًا ويدعي فيه القائم على النشر تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة من سيدة مسنة وبداخلها هاتفها المحمول بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما هو مذكور، وأقر بتخلصه من الحقيبة بعد إلقائها بالطريق.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية سرقة حقيبة محافظة القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026
أخبار مصر

15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026
قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا اختى بالذبح لو بلغت
حوادث وقضايا

قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا اختى بالذبح لو بلغت
كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026
الموضة

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح