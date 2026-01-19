فيديو مثير.. عاطل يسرق حقيبة سيدة مسنة بالقليوبية والداخلية تتحرك

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورًا ويدعي فيه القائم على النشر تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة من سيدة مسنة وبداخلها هاتفها المحمول بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما هو مذكور، وأقر بتخلصه من الحقيبة بعد إلقائها بالطريق.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

