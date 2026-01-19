أمن الشرقية ينظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة

نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية في خدمة المواطنين.

وأعرب القائمون على الحملة عن شكرهم لكل المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.