واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط 118 ألف مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفات شروط التراخيص.

كما فحصت الجهات المختصة 1385 سائقًا، تبين إيجابية 45 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 682 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص 106 سائقين، وأسفر الفحص عن ثبوت تعاطي 5 حالات للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 18 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الطرق.