إعلان

الداخلية تضبط 118 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

11:48 ص 06/03/2026

حملات مرورية-ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط 118 ألف مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفات شروط التراخيص.

كما فحصت الجهات المختصة 1385 سائقًا، تبين إيجابية 45 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 682 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص 106 سائقين، وأسفر الفحص عن ثبوت تعاطي 5 حالات للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 18 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الطرق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة مرورية الداخلية تعاطي مخدرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شاهد رد فعل ميسي عندما ذكر ترامب اسم رونالدو
رياضة عربية وعالمية

شاهد رد فعل ميسي عندما ذكر ترامب اسم رونالدو
3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رمضان ستايل

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
أخبار وتقارير

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
أخبار المحافظات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة