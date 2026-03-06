إعلان

72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

12:01 م 06/03/2026

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و72 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر كيلو الكابوريا سعر كيلو الجمبري أسعار الأسماك في مصر سعر السمك البلطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رمضان ستايل

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
شئون عربية و دولية

"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
"مضيعة للوقت".. ترامب يتراجع عن حديثه بشأن إرسال قوات برية إلى إيران
شئون عربية و دولية

"مضيعة للوقت".. ترامب يتراجع عن حديثه بشأن إرسال قوات برية إلى إيران
"ادعاءات ضد ترامب".. وزارة العدل الأمريكية تنشر وثائق مفقودة من ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

"ادعاءات ضد ترامب".. وزارة العدل الأمريكية تنشر وثائق مفقودة من ملفات إبستين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة