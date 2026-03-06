إعلان

إصابة 12 شخصًا في حادث ميكروباص بطريق الإسماعيلية

كتب : مصراوي

11:53 ص 06/03/2026

حادث تصادم ميكروباص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص وقع على طريق الإسماعيلية بعد الطريق الأوسطى.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع الحادث، وتبين سقوط 12 مصابا جراء حادث ميكروباص أمام محطة وقود ونقلوا إلى المستشفيات القريبة للعلاج.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

كما انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية، فيما جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدء التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري حادث ميكروباص طريق الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ادعاءات ضد ترامب".. وزارة العدل الأمريكية تنشر وثائق مفقودة من ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

"ادعاءات ضد ترامب".. وزارة العدل الأمريكية تنشر وثائق مفقودة من ملفات إبستين
"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
شئون عربية و دولية

"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رمضان ستايل

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

شاهد رد فعل ميسي عندما ذكر ترامب اسم رونالدو
رياضة عربية وعالمية

شاهد رد فعل ميسي عندما ذكر ترامب اسم رونالدو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة