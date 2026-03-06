أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص وقع على طريق الإسماعيلية بعد الطريق الأوسطى.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع الحادث، وتبين سقوط 12 مصابا جراء حادث ميكروباص أمام محطة وقود ونقلوا إلى المستشفيات القريبة للعلاج.

كما انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية، فيما جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدء التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.