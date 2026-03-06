إعلان

بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إيران على اليهود

كتب : وكالات

12:13 م 06/03/2026

شرطة لندن

قالت شرطة لندن، إن أربعة رجال اعتقلوا للاشتباه في مساعدتهم لإيران من خلال التجسس على الجالية اليهودية.

وذكرت شرطة العاصمة، الجمعة، أن المشتبه بهم هم إيراني واحد وثلاثة يحملون الجنسية البريطانية والإيرانية، وتم اعتقالهم للاشتباه في تقديم دعم لجهاز استخبارات أجنبي. ويُشتبه بأن الرجال كانوا يراقبون مواقع وأفراداً محددين.

وأضافت الشرطة، أن أعمار المعتقلين تتراوح بين 22 و55 عامًا، وتم اعتقالهم في شمال لندن بعد الساعة الواحدة صباحًا، ولا تزال عمليات التفتيش جارية في أماكن السكن وغيرها من العقارات القريبة.

كما اعتُقل ستة رجال آخرين في هارو غرب لندن للاشتباه بمساعدتهم للجناة، وتم وضعهم قيد الاحتجاز، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقالت هيلين فلاناغان، المسؤولة عن مكافحة الإرهاب في لندن: "نفهم قلق الجمهور، وخصوصاً الجالية اليهودية، وأطلب منهم دائمًا توخي الحذر وإذا رأوا أو سمعوا أي شيء مريب، التواصل معنا فورًا".

وتأتي هذه الاعتقالات بينما تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل ضرب أهداف إيرانية، في الوقت الذي تواصل فيه إيران تنفيذ هجمات انتقامية على إسرائيل وقواعد أمريكية ومناطق أخرى في المنطقة. وأوضحت الشرطة أن بريطانيا ليست طرفًا في العمليات الهجومية لكنها تقدم دعمًا في الدفاع الإقليمي.

