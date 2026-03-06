إعلان

لغز جثة المهندسين.. صديق يلقي شابًا من سيارة خوفًا من كمين

كتب : محمد شعبان

11:56 ص 06/03/2026 تعديل في 12:00 م

جثة بالشارع

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع منطقة المهندسين.

مأمور قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا بالعثور على جثمان شخص ملقى بالطريق. وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ تنسيقا مع البحث الجنائي.

وتبين بالفحص أن الشاب كان برفقة آخر للتنقيب عن الآثار بمنطقة صحراوية قبل أن يفارق الحياة إثر إصابته بضيق تنفس فاصطحبه مرافقه داخل سيارة ملاكي لتوصيله إلى شقته بالقاهرة.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء سيرهما بالطريق خشي صديقه من وجود كمين أمني، فدفعه من السيارة وألقى جثته بالطريق وأمكن ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

