كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، عن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذت خلال شهر فبراير، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات مكثفة على الأسواق

جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع اللحوم والأسماك، لضمان سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

ضبط قرابة 3 طن لحوم فاسدة

وتلقى المحافظ تقريرًا من مديرية الطب البيطري حول جهود الحملات خلال الشهر الماضي، حيث أشار التقرير إلى تنفيذ حملات موسعة برئاسة مدير الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بالمديرية، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية.

أسفرت الحملات عن تحرير 45 محضر جنح، وضبط 2 طن و837 كيلوجرام من اللحوم والدواجن والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

إجراءات قانونية رادعة

جرى تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضبط أي مخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.