إعلان

ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وتحرر 45 محضرًا بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

12:18 م 06/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظة المنوفية تعلن ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة
  • عرض 4 صورة
    لحوم فاسدة
  • عرض 4 صورة
    حملات متواصلة بالمنوفية لضبط اللحوم الفاسدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، عن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذت خلال شهر فبراير، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات مكثفة على الأسواق

جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع اللحوم والأسماك، لضمان سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

ضبط قرابة 3 طن لحوم فاسدة

وتلقى المحافظ تقريرًا من مديرية الطب البيطري حول جهود الحملات خلال الشهر الماضي، حيث أشار التقرير إلى تنفيذ حملات موسعة برئاسة مدير الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بالمديرية، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية.

أسفرت الحملات عن تحرير 45 محضر جنح، وضبط 2 طن و837 كيلوجرام من اللحوم والدواجن والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

إجراءات قانونية رادعة

جرى تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضبط أي مخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطب البيطري لحوم فاسدة حملات تفتيش المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
حوادث وقضايا

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
ما معنى النظر والتبصر والبصيرة في حياة المسلم؟.. الشيخ أحمد الطلحي يجيب
جنة الصائم

ما معنى النظر والتبصر والبصيرة في حياة المسلم؟.. الشيخ أحمد الطلحي يجيب
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب
رياضة محلية

رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
شئون عربية و دولية

"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة