جريمة زنين.. فريق بحث لحل لغز رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها

كتب : صابر المحلاوي

10:59 ص 19/01/2026

مشغولات ذهبية

كتب- صابر المحلاوي:
شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة مأساوية، حيث قتل شخصان متنكران في ملابس نسائية سيدة داخل شقتها بمنطقة زنين، بدافع سرقة مشغولاتها الذهبية.
تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ أسرة السيدة بوقوع الجريمة داخل شقة في شارع الاتحاد بالمنطقة، وانتقلت قوة أمنية على الفور، وتبين العثور على جثة السيدة في العقد الرابع من العمر، مصابة بآثار خنق حول الرقبة. كما أسفرت المعاينة الأولية عن وجود آثار مقاومة وبعثرة في محتويات الشقة.
وأشارت التحريات الأولية، بحسب رواية ابنة السيدة، إلى أنها سمعت طرقًا على باب الشقة فتوجهت لفتحه، وشاهدت سيدتين ترتديان النقاب. وقبل أن تسأل عنهما، فوجئت بهما تدفعانها بقوة داخل الشقة وهددتاها بسلاح، ففقدت الوعي. وعندما استعادت وعيها، وجدت والدتها جثة هامدة على الأرض واختفاء مشغولاتها الذهبية.
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الجريمة والتحقق من صحة رواية الابنة، حيث تم تشكيل فريق بحث لمراجعة كاميرات المراقبة ومناقشة الجيران وأفراد الأسرة.

جريمة مأساوية شرطة النجدة سرقة مشغولات ذهبية الأجهزة الأمنية

