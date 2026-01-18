دعارة أون لاين.. ضبط 3 سيدات يمارسن الفجور عبر تطبيقات الهواتف بالإسكندرية
كتب : علاء عمران
المتهمات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 سيدات بمحافظة الإسكندرية، لقيامهن بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب العامة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم التي تمس القيم المجتمعية وحماية الآداب العامة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام 3 سيدات، لهن معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن في نطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن أقررن بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات.
