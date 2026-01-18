واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية، حيث تم تحرير 881 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار جهود تحقيق الانضباط المروري وتيسير الحركة على الطرق.

ويُعد الملصق الإلكتروني أحد أهم أدوات منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، إذ يساهم في الفحص الأمني الآلي للمركبات، والتعرف على السيارات المطلوبة أمنيًا أو المنتهية التراخيص، فضلًا عن توحيد تسجيل المخالفات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، بما يدعم تطبيق القانون.

كما يساعد الملصق الإلكتروني في رصد السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عبر المنافذ الجمركية، والمركبات التابعة للمناطق الحرة، إلى جانب تسهيل ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها على النظام الإلكتروني.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المعنية حملاتها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم رفع 36 سيارة ودراجة نارية خلال 24 ساعة، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المرور.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 1185 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة الواقية لقائدي الدراجات النارية، ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث المرورية.