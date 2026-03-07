إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن شن أكثر من 80 مقاتلة هجوما على طهران الليلة الماضية

كتب : مصراوي

09:53 ص 07/03/2026

غارات إسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن أكثر من 80 مقاتلة شنت هجوما على العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية وأسقطت حوالي 230 قذيفة على مواقع عسكرية إيرانية.

جاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "شنت أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو موجة غارات إضافية استهدفت بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في طهران ومناطق أخرى في وسط إيران ".

وتابع: "وفي إطار هذه الضربات أسقطت طائرات سلاح الجو نحو 230 قذيفة على عدد من المواقع العسكرية التابعة للنظام من بينها الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري (جامعة الإمام حسين) والتي استُخدمت كمرفق طوارئ وكمجمع لتجميع قوات الحرس الثوري ضمن إطار عملية الاسد الصاعد ولا سيما في الفترة الأخيرة حيث أُقيمت داخل الجامعة عدة منشآت تُستخدم من قبل القوات العسكرية التابعة لنظام الإرهاب الإيراني في أوقات السلم والطوارئ موقع تخزين تابع لوحدة الصواريخ يضم سراديب وبنى تحتية لإطلاق صواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

كما أشار إلى أنه في إطار هذه الضربات تم استهداف أيضا "موقعا تحت الأرض لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، عمل فيه مئات الجنود من القوات المسلحة التابعة لنظام الإرهاب الإيراني ويحتوي على مخابئ ومقرات عسكرية لعناصر النظام".

وأضاف أن "الغارات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ في غرب ووسط إيران، بهدف مواصلة تقليص نطاق إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت الماضي قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.

بدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية الجيش الإسرائيلي هجوم حزب الله على إسرائيل إسرائيل حزب الله ينفذ هجوم على إسرائيل القائد الجديد للثورة الإسلامية في إيران إيران إطلاق الموجة 21 من إيران التوتر بين إيران العمليات العسكرية الأمريكية في إيران نشر قوات برية في إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحمل اسم Prima.. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تحمل اسم Prima.. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز
سافروا على طائرة عسكرية.. عندما تحدى منتخب العراق الحرب في أولمبياد أثينا
رياضة عربية وعالمية

سافروا على طائرة عسكرية.. عندما تحدى منتخب العراق الحرب في أولمبياد أثينا
سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
رياضة محلية

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
دراما و تليفزيون

الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
شئون عربية و دولية

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان