

وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن أكثر من 80 مقاتلة شنت هجوما على العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية وأسقطت حوالي 230 قذيفة على مواقع عسكرية إيرانية.

جاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "شنت أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو موجة غارات إضافية استهدفت بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في طهران ومناطق أخرى في وسط إيران ".

وتابع: "وفي إطار هذه الضربات أسقطت طائرات سلاح الجو نحو 230 قذيفة على عدد من المواقع العسكرية التابعة للنظام من بينها الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري (جامعة الإمام حسين) والتي استُخدمت كمرفق طوارئ وكمجمع لتجميع قوات الحرس الثوري ضمن إطار عملية الاسد الصاعد ولا سيما في الفترة الأخيرة حيث أُقيمت داخل الجامعة عدة منشآت تُستخدم من قبل القوات العسكرية التابعة لنظام الإرهاب الإيراني في أوقات السلم والطوارئ موقع تخزين تابع لوحدة الصواريخ يضم سراديب وبنى تحتية لإطلاق صواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

كما أشار إلى أنه في إطار هذه الضربات تم استهداف أيضا "موقعا تحت الأرض لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، عمل فيه مئات الجنود من القوات المسلحة التابعة لنظام الإرهاب الإيراني ويحتوي على مخابئ ومقرات عسكرية لعناصر النظام".

وأضاف أن "الغارات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ في غرب ووسط إيران، بهدف مواصلة تقليص نطاق إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت الماضي قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.

بدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.