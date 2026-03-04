ضبط تشكيل عصابي استغل 14 طفلاً في أعمال التسول بالقاهرة

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، في توجيه ضربة أمنية موجعة لمافيا استغلال الأطفال، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يضم 13 متهماً بنطاق محافظة القاهرة، تخصصوا في المتاجرة ببراءة الصغار وإجبارهم على أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في شوارع العاصمة، مما عرض حياتهم ومستقبلهم للخطر.

تفاصيل "شبكة المتاجرة بالأطفال"

كشفت الوزارة في بيان لها، أن التحريات الدقيقة عن تورط 7 رجال و6 سيدات، تبين أن لـ 9 منهم سوابق ومعلومات جنائية، في إدارة هذا النشاط الإجرامي المنظم. حيث قام المتهمون بتوزيع 14 طفلاً من الأحداث في مناطق وميادين مختلفة بالقاهرة، لإجبارهم على استجداء المارة وبيع السلع بشكل يثير الضيق، وذلك لتحقيق أرباح مادية طائلة وغير مشروعة من وراء هؤلاء الضحايا الصغار.

اعترافات المتهمين وحالة الضحايا

بمواجهة المتهمين عقب إلقاء القبض عليهم، اعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي في حشد الأطفال يومياً وتوزيعهم على الميادين للقيام بأعمال التسول. وقد نجحت القوات في التحفظ على الأطفال الضحايا، الذين تبين من الفحص أنهم في حالة "خطر اجتماعي" داهم بسبب الممارسات القسرية التي فُرضت عليهم من قبل التشكيل العصابي.

وفي لفتة إنسانية وقانونية، قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين مستقبل هؤلاء الصغار؛ حيث تم تسليم عدد من الأطفال المجني عليهم لأهليتهم عقب أخذ التعهدات القانونية اللازمة بحسن رعايتهم وضمان عدم تكرار الواقعة.

أما بالنسبة للأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم، فقد تم التنسيق الفوري لإيداعهم في دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة، لتوفير بيئة آمنة وحياة كريمة لهم بعيداً عن أرصفة الشوارع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.