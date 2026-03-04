شنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مرورية مكبرة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لفرض الانضباط المروري ومواجهة المخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر. ونجحت الحملات خلال 24 ساعة فقط في ضبط رقم قياسي بلغ 82,146 مخالفة مرورية متنوعة، في خطوة تستهدف تحقيق السيولة المرورية والحد من حوادث الطرق.

تجاوز السرعات وتراخيص منتهية

شملت أبرز المخالفات التي تم رصدها حالات السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة قانوناً "الرادار"، والمواقف العشوائية التي تعيق حركة السير، بالإضافة إلى مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص والأمن والمتانة.

ملاحقة "سائقي الكيف" على الطرق



وفي إطار حرص الوزارة على سلامة مرتادي الطرق، تم فحص 1426 سائقاً للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وأسفرت النتائج عن إيجابية 45 حالة تعاطٍ. كما كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 596 مخالفة متنوعة، وفحص 108 سائقين بذات المنطقة تبين إيجابية 5 حالات منهم، ليصل إجمالي السائقين "المسطولين" المضبوطين إلى 50 حالة خلال يوم واحد.

ضبط هاربين من أحكام قضائية

ولم تقتصر نتائج الحملات على المخالفات الفنية والمرورية فحسب، بل نجحت القوات في ضبط 11 محكوماً عليهم بإجمالي 14 حكماً قضائياً متنوعاً، بالإضافة إلى التحفظ على دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور.

وتؤكد هذه النتائج استمرار التواجد الأمني الفعال على كافة المحاور لضمان التزام الجميع بقواعد المرور، وتأمين سلامة المسافرين، ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون بكل حزم.