كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الخريطة الصنفية المعتمدة لمحصول القطن لموسم 2026، والتي أعدها معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بالتنسيق مع المعاهد البحثية المعنية.

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة لاستعادة العرش العالمي للمحصول الاستراتيجي؛ تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تحديد الخريطة الصنفية هو حجر الزاوية لتطوير الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخريطة هو حماية المزارع المصري من خلط الأصناف وضمان حصوله على بذور معتمدة تحقق أعلى إنتاجية للفدان.

وشدد فاروق على ضرورة نشر الخريطة الصنفية على محافظات زراعة القطن، وتكثيف جهود التوعية والإرشاد بأهمية اتباع هذه الخريطة، وتوفير البذور في الجمعيات ومنافذ بيع التقاوي وفقًا لهذه الخريطة، مؤكدًا أن التزام المزارع بالصنف المحدد لمنطقته يضمن له الحصول على سعر مجزي، ويسهل عمليات التسويق والحلج، مما يحول القطن إلى محصول ذو ربحية عالية تعيد الثقة للفلاح في أرضه.

وقال وزير الزراعة إن مصر تستعيد بقوة عرش القطن المصري المعروف عالميًّا، وإن الأصناف المعتمدة هي الأجود في العالم من حيث المتانة والنعومة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالخريطة الصنفية هو الضمان الوحيد للحفاظ على النقاء الوراثي الذي تطلبه البراندات العالمية، مما يعزز شعار "صنع في مصر".

وقال الدكتور وليد يحيى مدير معهد بحوث القطن، إن تلك الخريطة تستهدف تحديد أفضل الأصناف التي تجود زراعتها في كل منطقة جغرافية، بما يحقق أعلى إنتاجية للمزارعين.

وحددت الوزارة قائمة الأصناف المعتمدة وتوزيعها الجغرافي على النحو التالي: صنف "إكسترا جيزة 92" يُزرع في محافظة دمياط بالكامل، باستثناء المساحات المتعاقد عليها لأصناف (إكسترا جيزة 45، و87، و93)، مع ضرورة الالتزام بمسافات العزل المقررة.

وفي ما يتعلق بصنف "إكسترا جيزة 96" يُزرع في محافظة كفر الشيخ بمركزي (فوه ومطوبس)، بالإضافة إلى كردونات محددة في مركزي (سيدي سالم ودسوق)، أما صنف "سوبر جيزة 86" يُزرع في محافظة البحيرة بمركزي (أبو حمص وكفر الدوار)، ومحافظة الإسكندرية بالكامل، ومنطقة النوبارية.

ووفقًا الخريطة الصنفية، يزرع صنف "سوبر جيزة 94" في محافظات الدقهلية، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ومحافظة كفر الشيخ (باستثناء المناطق المحددة للصنف الآخر)، والغربية (باستثناء مركز زفتى)، أما الصنف "سوبر جيزة 97" يُزرع في محافظتي القليوبية والمنوفية، ومحافظة البحيرة (باستثناء مركزي أبو حمص وكفر الدوار)، ومركز زفتى بمحافظة الغربية.

وخصصت الخريطة صنف "جيزة 95"تقرر لزراعات محافظة بني سويف بصعيد مصر، صنف "جيزة 98" في محافظات الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر.

وأكدت وزارة الزراعة أن جميع الأصناف المعتمدة في الخريطة الجديدة تتميز بكونها مبكرة النضج، مما يسهم في توفير30% من المياه المستهلكة، فضلاً عن كفاءتها في استهلاك الأسمدة والمبيدات.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة لإنتاج محاصيل قادرة على تحمل ندرة المياه وتحقيق إنتاجية عالية، مع مراعاة معايير الاستدامة.