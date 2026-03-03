قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس 4 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل يظهرهم أثناء تعاطي المواد المخدرة بالعجوزة.

وجهت النيابة للمتهمين تهمتي، تعاطي المواد المخدرة، والتسول، كما تم إرسال الفيديو للجهات المختصة لتفريغه وإرفاق التقرير بملف التحقيقات.

كشف ملابسات واقعة فيديو تعاطي المخدرات والتسول

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط الأشخاص الأربعة، وجميعهم عاطلين ولهم معلومات جنائية، ومقيمون في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وتم العثور بحوزة أحدهم على سلاح أبيض.

اعترف المتهمون بترددهم على المنطقة المشار إليها للتسول وتعاطي المخدرات "أصحاب فيديو تعاطي المخدرات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.