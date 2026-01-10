طالب يعتدي على شقيقته بعكاز معدني في الشرقية.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة مصابة بجروح متفرقة بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة فاقوس من ربة منزل، تفيد بتعرض نجلتها لاعتداء بالضرب من شقيقها، طالب، باستخدام عكاز معدني، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية متفرقة، بسبب خلافات بينهما على رفضه خروجها من المنزل دون إذنه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

