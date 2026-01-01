وعد زواج انتهى بـ4 جثث.. ماذا قال المتهم بقتل "زيزي" وأولادها في اللبيني؟

رمضان صبحي يستأنف على حبسه سنة في قضية التزوير

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بإضرام النيران بأحد الشوارع مستخدمين زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال وأسلاك ألومنيوم إحتفالاً برأس السنة الميلادية بالإسكندرية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن من إلقاء القبض على مرتكبى الواقعة 10 أشخاص "لـ ـ2منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 4 زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال، لفافة سلك ألومنيوم) و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.