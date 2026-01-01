إعلان

فيديو "المولوتوف" يثير الجدل ليلة "احتفالات الكريسماس".. والداخلية تصدر بيانا

كتب : رمضان يونس

06:34 م 01/01/2026 تعديل في 06:41 م
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بإضرام النيران بأحد الشوارع مستخدمين زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال وأسلاك ألومنيوم إحتفالاً برأس السنة الميلادية بالإسكندرية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن من إلقاء القبض على مرتكبى الواقعة 10 أشخاص "لـ ـ2منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 4 زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال، لفافة سلك ألومنيوم) و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

احتفالات الكريسماس لداخلية لامن الإسكندرية

