كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تضرر شخصا من آخر اعتدى على والده وزوجته بالضرب بمحافظة البحيرة.

في 31 مارس الماضي تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين، الأول ضم عاملًا أصيب بسحجات، والثاني مزارعًا وزوجة ابنه مصابة بسحجات متفرقة؛ بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تعدٍ متبادل بالضرب باستخدام الأيدي وعصا خشبية.

بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين وبحوزة أحدهم العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، تبادل الأطراف الاتهامات فيما بينهم، مؤكدين أن الخلافات ذاتها كانت سبب الواقعة.

اقرأ أيضا:

