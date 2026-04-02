تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تضرب عددًا من محافظات الجمهورية، في إطار خططها لمواجهة الأزمات والطوارئ.

وعززت الأجهزة الأمنية من انتشارها الميداني، مع الدفع بالخدمات اللازمة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والميادين، والعمل على تسيير الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

تأتي هذه الجهود في سياق حرص وزارة الداخلية على تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، والتخفيف من آثار التقلبات الجوية.

