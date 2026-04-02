المتهم في واقعة استعراض الموت بالشرقية: "كنت بهزر"
كتب : مصراوي
قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية في الشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات مقطع فيديو متداول أظهر أداء قائد دراجة نارية حركات استعراضية خطرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها "ميكانيكي" يحمل رخصة قيادة سارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس. واعترف بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.
تحفظت الشرطة على الدراجة النارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.
اقرأ أيضا:
وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية
الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة
الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح