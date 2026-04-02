المتهم في واقعة استعراض الموت بالشرقية: "كنت بهزر"

كتب : مصراوي

11:13 م 02/04/2026

قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات مقطع فيديو متداول أظهر أداء قائد دراجة نارية حركات استعراضية خطرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها "ميكانيكي" يحمل رخصة قيادة سارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس. واعترف بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.

تحفظت الشرطة على الدراجة النارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
