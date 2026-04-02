رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشر 3 من صناع المحتوى مقاطع فيديو تتضمن الترويج لأعمال البلطجة بإيحاءات غير لائقة تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزتهم 4 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وكمية لمخدر الحشيش.

بمواجهتهم اعترفوا بنشر مقاطع الفيديو على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

