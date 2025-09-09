دجال السوشيال ميديا يسقط في العمرانية

كتب - محمد شعبان:

في حي العمرانية غرب الجيزة، زعم شخص أنه "معالج روحاني"، يدعي قدرته على فك السحر وشفاء المرضى.

ضحاياه طرقوا على بابه أملا في الشفاء لكن فعليا لم يحصلوا على شيء سوى منحه أموالهم.

عبر صفحات على مواقع التواصل، روج المتهم لنشاطه الإجرامي، واستدرج مواطنين وقعوا في فخ الدجل والنصب.

تحريات مباحث حماية الآداب كشفت الحقيقة، وبعد تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبطه وصادرت أدوات يستخدمها في أعماله، وجهاز محمول يتضمن أدلة على جرائمه.

أمام رجال الشرطة، اعترف المتهم بممارسة الدجل والنصب على المواطنين. الوهم انتهى خلف القضبان، لكن القصة ستظل شاهدة على ضحايا لجأوا إلى معالجين روحانيين، فوقعوا فريسة للنصب.