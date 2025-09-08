مباحث الآداب تداهم نادي صحي مشبوه في النزهة

القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على أجنبية تدير نادٍ صحي بدون ترخيص بالنزهة وتستغله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إدارة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول نادٍ صحى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم استهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها سيدتان تحملان جنسية إحدى الدول وشخص آخر اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.