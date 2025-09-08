ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة وارتدى ملابس أميرية بكفر الشيخ

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي؛ ادعى خلاله القائم على النشر قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة وارتداء ملابس أميرية وتصوير نفسه بها ونشرها على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيامه وآخرين بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض زراعية ملكه بكفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبالفحص تبين وجود خلافات بين أهلية الشاكي والمشكو في حقه حول قطعة الأرض المشار إليها لرغبة أهلية المشكو في حقه شراء قطعة الأرض، وقيام أهلية الشاكي ببيعها لآخر وتحرر عن تلك الخلافات عدة محاضر.

بسؤال المشكو في حقه بشأن انتحاله صفة ضابط شرطة وارتداء ملابس أميرية وتصوير نفسه ونشرها على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، أقر بارتكابه الواقعة خلال عام 2024 بقصد التفاخر دون تهديده أحد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

