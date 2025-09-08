إعلان

سقوط أسانسير بالبراجيل يصيب شخصين.. وتحرك عاجل للأمن

01:38 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

سقوط أسانسير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة البراجيل شمال الجيزة، حادثًا مروعًا بعد سقوط أسانسير من الطابق الثالث بشكل مفاجئ.

الحادث أسفر – وفقًا للمعلومات الأولية – عن إصابة شخصين، وسط حالة من الذعر بين الأهالي الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ الضحايا قبل وصول سيارات الإسعاف وقوات الأمن.

الأجهزة الأمنية انتقلت فورًا إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما يجري رجال المباحث والمعاينة الفنية فحص أسباب الحادث والتأكد من سلامة العقار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط أسانسير اصابة شخصين سيارات الإسعاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة