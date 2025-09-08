سقوط أسانسير بالبراجيل يصيب شخصين.. وتحرك عاجل للأمن

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة البراجيل شمال الجيزة، حادثًا مروعًا بعد سقوط أسانسير من الطابق الثالث بشكل مفاجئ.

الحادث أسفر – وفقًا للمعلومات الأولية – عن إصابة شخصين، وسط حالة من الذعر بين الأهالي الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ الضحايا قبل وصول سيارات الإسعاف وقوات الأمن.

الأجهزة الأمنية انتقلت فورًا إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما يجري رجال المباحث والمعاينة الفنية فحص أسباب الحادث والتأكد من سلامة العقار.