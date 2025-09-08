فيلا المايسترو مدحت خميس تتعرض للسرقة.. والشرطة تكشف الجاني في ساعات

كتب - محمد شعبان:

في حادثة درامية كادت تتحول إلى لغز طويل، لم تمضِ سوى ساعات قليلة على بلاغ زوجة المايسترو مدحت خميس باقتحام فيلتهما بمنطقة الهرم، حتى نجحت أجهزة الأمن في حل خيوط القضية وضبط المتهم وإعادة المسروقات.

التفاصيل بدأت مع بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من زوجة المايسترو، أوضحت فيه أنها فوجئت بسرقة مشغولات ذهبية، أوراق مهمة، ودفتر شيكات من داخل الفيلا.

على الفور، أصدر العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع الغرب، تعليماته بسرعة فحص مسرح الجريمة. وأجرى المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، معاينة دقيقة كشفت عن آثار عنف بكالون الباب وبعثرة بمحتويات غرفة النوم.

المفتاح الحاسم جاء بعد مراجعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الجاني، ليتضح أنه استغل سفر المايسترو خارج البلاد خلال الأيام الماضية لينفذ خطته.

وبكمين محكم، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم الذي اعترف وأرشد عن مكان المسروقات.

الواقعة سجلت في محضر رسمي، وأخطر مدير أمن الجيزة الذي بدوره أحالها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.