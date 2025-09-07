لغز جثة على رصيف المترو بمحطة الشهداء

كتب - محمد شعبان:

شهدت محطة مترو الشهداء بالمرج دائرة قسم الأزبكية، الأحد، واقعة غامضة أثارت ذعر الركاب.

عُثر على جثة شخص سقط أمام القطار في ظروف غامضة، دون وجود أي بيانات شخصية تكشف هويته.

الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور لمكان البلاغ، وتم فرض طوق أمني لفحص الواقعة والوقوف على أسباب سقوطه. وجارٍ استكمال الإجراءات لكشف ملابسات الحادث الغامض.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.