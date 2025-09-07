إعلان

سقوط "النادي المشبوه" في قلب القاهرة

06:07 م الأحد 07 سبتمبر 2025

نادي صحي مشبوه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

ضربة قوية وجهتها الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة، بعد ما كشفت عن نشاط صادم في قلب العاصمة.

سيدة أجنبية حولت نادي صحي غير مرخص بمنطقة قصر النيل لـ"وكر" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

المفاجأة الأكبر الشرطة ضبطت داخل المكان 4 سيدات أجنبيات، ورفقتهم شخصان، اعترفوا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي.

الأجهزة الأمنية أغلقت النادي المشبوه مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نادي صحي قصر النيل القاهرة مباحث الآداب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان