سقوط "النادي المشبوه" في قلب القاهرة

القاهرة - مصراوي:

ضربة قوية وجهتها الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة، بعد ما كشفت عن نشاط صادم في قلب العاصمة.

سيدة أجنبية حولت نادي صحي غير مرخص بمنطقة قصر النيل لـ"وكر" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

المفاجأة الأكبر الشرطة ضبطت داخل المكان 4 سيدات أجنبيات، ورفقتهم شخصان، اعترفوا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي.

الأجهزة الأمنية أغلقت النادي المشبوه مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتهمين.