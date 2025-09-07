مغامرة خطيرة.. طفل يقود سيارة في الجيزة والأمن يتدخل
05:59 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب - محمد شعبان:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة بالجيزة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص ومالكها صاحب محل وقائدها ابنه 13 عاما.
بسؤال الأول أفاد بأنه سمح لابنه بقيادة السيارة أثناء تواجده بجواره لتعليمه القيادة.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.
