كتب- صابر المحلاوي:

رفضت النيابة العامة في أكتوبر، الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، على قرار حفظ محضر اتهام الإعلامية بوسي شلبي بتزوير البيانات في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

وبحسب التحقيقات، تبين عدم وجود قصد جنائي للتزوير، وأن البيانات الرسمية بالبطاقة كانت مغلوطة من الأساس، بالإضافة إلى أن الوثائق الرسمية السابقة أثبتت استمرار العلاقة الزوجية شكليًا حتى وفاة الفنان عام 2016.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 2014 لسنة 2025 جنح قسم أول الشيخ زايد عن تفاصيل البلاغ المقدم من أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، بتهمة إثبات صفة "أرملة" على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، على خلاف الحقيقة.

وأظهرت التحقيقات أن الطلاق بين المشكو في حقها والفنان الراحل وقع بتاريخ 28 أغسطس 1998، ولم يثبت أي زواج لاحق سواء من والد موكليها أو غيره، مما يجعل إثبات صفة "أرملة" غير مستند قانونيًا.

كما تبين أن بطاقتها الشخصية الصادرة في نوفمبر 2014 مدون بها أنها "متزوجة"، مع ذكر اسم الزوج "محمود عبد العزيز محمود محمد"، وهو ما يخالف الحقيقة.

وأرفق الأبناء صورة ضوئية من القيد العائلي للفنان، تؤكد وقوع الزواج بتاريخ 9 يوليو 1998 (رقم وثيقة 2633) والطلاق بتاريخ 28 أغسطس 1998 (رقم وثيقة 120).

وبسؤال أبناء الفنان، شهد محمد محمود عبد العزيز أنه فوجئ بعرض بطاقة رقم قومي حديثة تثبت أن بوسي شلبي متزوجة من والده، وأخرى مدون بها "أرملة"، وهو ما يخالف الحقيقة كونها مطلقة منذ أغسطس 1998.

وأضاف أن بوسي شلبي سبق وأن رفعت دعوى قضائية لإثبات رجعة والدهما إليها بعد الطلاق، وقضت المحكمة فيها بالرفض نهائياً. وشهد شقيقه كريم بما لا يخرج عن مضمون شهادة محمد.

وبسؤال طارق عبد العزيز، شقيق الفنان الراحل، أكد أن محمود عبد العزيز طلق بوسي شلبي غيابياً في يوليو 1998 بحضوره، وأنه أرسل لها شيكاً على بياض وقسيمة الطلاق، لكنها رفضت استلامها، مشيراً إلى أن تواصلهما اقتصر على عملها كمديرة أعمال الفنان، ولم يخبره شقيقه سالف الذكر عما إذا كان قد راجعها من عدمه.

أما داليا محمد العربي، ابنة شقيقة الفنان، فقد شهدت أن بوسي شلبي كانت زوجة خالها محمود عبد العزيز حتى وفاته، وأن الطلاق الذي وقع كان غيابياً لإرضاء ولديه، وواصل الفنان حياته معها بوصفهما زوجين.

وشهد جار الفنان الراحل، خالد محمد محمود أبو السعود، بأنه كان يلاحظ بوسي شلبي مقيمة مع محمود عبد العزيز ونجليه في الشقة المقابلة، بوصفهما زوجين، مؤكداً استمرار علاقتها بالراحل حتى وفاته.

وأوضحت بوسي شلبي في أقوالها أمام النيابة أن ما حدث كان "طلاقاً صوريّاً" لإرضاء أبناء الراحل، لكنها ظلت أمام الجميع وفي الأوراق الرسمية زوجته، مشيرة إلى أن جواز سفرها الصادر عام 2004 يثبت ذلك، إذ تضمن تأشيرة عمرة مدون بها اسم الفنان كمحرم لها، وأن علاقتها بالراحل استمرت حتى آخر لحظة في حياته، معتبرة نفسها زوجته أمام الله والناس مهما ترددت الأقاويل.

وقال هيئة الدفاع عن بوسي شلبي، إن النيابة قررت حفظ التحقيقات، ونفت ما تم تداوله حول مطالبة السلطات موكلتها بتعديل بيانات البطاقة من "أرملة" إلى "مطلقة".

وكان نجلا الفنان الراحل، محمد وكريم عبدالعزيز، تقدما ببلاغ بعد ظهور بوسي شلبي في برنامج تلفزيوني، حيث أعلنت صفة "أرملة" الفنان الراحل، رغم أن الطلاق بينهما وقع منذ سنوات عديدة، وطالب الأبناء باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.