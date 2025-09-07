إعلان

"تنازل رأفة بحالة الطفل وأسرته".. كواليس جلسة استئناف "شهاب من الجمعية" على حكم حبسه

04:34 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب- أحمد عادل:
كشف هاني محمد، محامي المجني عليه في واقعة اعتداء سائق توكتوك على موكله بألة حادة "مفك" والمعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية" عن تفاصيل جلسة استئناف المتهم على حكم حبسه.

وقال "محمد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن جلسة اليوم شهدت استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة محامين المتهم "شهاب من الجمعية" والمجني عليه في الواقعة.

وتابع أنه خلال الجلسة تقدم بتنازل عن تلفيات السيارة رأفة بحالة المتهم وأسرته، وطلب بتخفيف الحكم على المتهم كونه لا يزال طفلًا غير مدرك لعواقب أفعاله.

وكانت محكمة جنح الطفل بالأميرية قد قضت في وقت سابق بحبس سائق التوك توك عامين، مع إيداعه مؤسسة عقابية، لاتهامه بالاعتداء على شخص باستخدام أداة حادة "مفك" بطريق الأوتوستراد.

حكم حبس اعتداء سائق توكتوك على موكله ألة حادة شهاب من الجمعية
