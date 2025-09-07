إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بسبب لهو أطفال في الجمالية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء بالضرب بسلاح أبيض على نجل شقيقه وإصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري تبلغ لقسم شرطة الجمالية بالقاهرة من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرف أول (حدث مصاب بجروح قطعية - ووالدته)، طرف ثان (عاطل وزوجته ونجليه - مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك بسبب لهو الأطفال.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، بحوزة الطرف الثاني (2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المٌـشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.