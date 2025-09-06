الحجر "رد في وشه".. الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة سرقة سيارة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة كسر زجاج سيارة ملاكي باستخدام حجر كبير وارتداد الحجر في وجهه.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2018، بعدد من الصفحات المحلية والأجنبية، ولم يرد أية بلاغات بشأنه في حينه.

وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بعلمه بكون المقطع المشار إليه قديم وتحصله عليه من إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وإعادة نشره على حسابه لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.