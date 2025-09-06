اليوم.. محاكمة 3 متهمين في قضية "جبهة النصرة الثانية"

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية جبهة النصرة الثانية".

وجاء في أمر الإحالة أن الوقائع جرت في الفترة ما بين عام 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021، خارج جمهورية مصر العربية.

وتضمن أمر الإحالة: أولًا: المتهم الأول سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، وهي تنظيم "نور الدين الزنكي" التابع لجبهة النصرة الإرهابية.

ثانيًا: التحق المتهمان الثاني والثالث، وهما مصريان الجنسية، بالتنظيم ذاته داخل الأراضي السورية، وتلقيا تدريبات عسكرية على الفنون الحربية والأساليب القتالية بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية، بحسب ما ورد في التحقيقات.

ثالثًا: ارتكب المتهمون الثلاثة جريمة تمويل الإرهاب، حيث وفر المتهمان الأول والثاني أموالًا ومواد مرئية، وقدماها للمتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وفقًا لما أكدته التحقيقات.